От алкогольного отравления умерли 105 жителей Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:47

фото: hbelsat.eu
С начала 2017 года от алкогольного отравления умерли 105 жителей Удмуртии. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 150 летальных исходов, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Всего по данным на 26 июня в этом году алкогольной продукцией отравились 230 человек, в 2016 их было 349.

За полгода в Удмуртии выявили 126,6 литров запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции



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