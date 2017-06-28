От алкогольного отравления умерли 105 жителей Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:47



фото: hbelsat.eu фото: hbelsat.eu

Всего по данным на 26 июня в этом году алкогольной продукцией отравились 230 человек, в 2016 их было 349.За полгода в Удмуртии выявили 126,6 литров запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции