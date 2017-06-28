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От алкогольного отравления умерли 105 жителей Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:47 С начала 2017 года от алкогольного отравления умерли 105 жителей Удмуртии. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 150 летальных исходов, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
Всего по данным на 26 июня в этом году алкогольной продукцией отравились 230 человек, в 2016 их было 349.
За полгода в Удмуртии выявили 126,6 литров запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции
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