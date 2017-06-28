В Ижевске алиментщика пришлось разыскивать с помощью полиции

Опубликована: Сегодня 12:36

фото: R54.fssprus.ru
Задолжавший своему ребёнку в виде алиментов более 200 тыс рублей житель Ижевска был задержан накануне сотрудниками полиции и передан дознавателю Октябрьского районного отдела, который уже возбудил в отношении должника уголовное дело.

Ранее мужчина уже был привлечён к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и отбыл наказание в виде обязательных работ, 50 часов облагораживая улицы городка Металлургов. Отработав, должник вновь не попытался погасить задолженность и официально трудоустроиться, от приставов скрывался, в связи с чем был объявлен в розыск. Теперь мужчине по ст. 157 УК РФ грозит до одного года лишения свободы.

На сегодняшний день дознавателями УФССП России по Удмуртской Республике возбуждено 403 уголовных дела по ст. 157 УК РФ в отношении нерадивых родителей.



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