В Ижевске алиментщика пришлось разыскивать с помощью полиции

Опубликована: Сегодня 12:36



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Ранее мужчина уже был привлечён к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и отбыл наказание в виде обязательных работ, 50 часов облагораживая улицы городка Металлургов. Отработав, должник вновь не попытался погасить задолженность и официально трудоустроиться, от приставов скрывался, в связи с чем был объявлен в розыск. Теперь мужчине по ст. 157 УК РФ грозит до одного года лишения свободы.На сегодняшний день дознавателями УФССП России по Удмуртской Республике возбуждено 403 уголовных дела по ст. 157 УК РФ в отношении нерадивых родителей.