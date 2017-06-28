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В Госдуму внесли проект об отмене внутреннего роуминга
Опубликована: Сегодня 13:25 Законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории России был внесен на рассмотрение Госдумы внесен. Как пишет «Газета», проект внес руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории России осуществляется по единому тарифу услуг соответствующего оператора независимо от места нахождения в пределах территории РФ как вызывающего, так и принимающего абонента», — говорится в тексте законопроекта.
Миронов пояснил, что отказ от внутреннего роуминга — это мировая тенденция, многие страны, в том числе США, отменили его давно.
В 2016 году Госдума отклонила законопроект, запрещающий мобильным операторам взимать плату за внутрироссийский роуминг.
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