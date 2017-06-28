В Госдуму внесли проект об отмене внутреннего роуминга

Опубликована: Сегодня 13:25



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«Оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории России осуществляется по единому тарифу услуг соответствующего оператора независимо от места нахождения в пределах территории РФ как вызывающего, так и принимающего абонента», — говорится в тексте законопроекта.Миронов пояснил, что отказ от внутреннего роуминга — это мировая тенденция, многие страны, в том числе США, отменили его давно.В 2016 году Госдума отклонила законопроект, запрещающий мобильным операторам взимать плату за внутрироссийский роуминг.