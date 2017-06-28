В Японии порноактриса подавилась и умерла во время съемок сцены с 30 мужчинами

Опубликована: Сегодня 14:14



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Режиссер требовал от съемочной группы реалистичности, и каждый мужчина должен был по очереди подходить к женщине и исполнять свою часть сценария. Он и другие актеры сперва не поверили ей и решили, что девушка притворяется. Режиссер даже разозлился на актрису, сказав, что она испортила сцену, однако вскоре стало ясно, что актриса действительно не может дышать, так как захлебнулась. Один из актеров, проходивший в прошлом медподготовку, попытался спасти 23-летнюю девушку и начал делать ей искусственное дыхание рот в рот. Увы, его усилия казались тщетными - актриса скончалась до приезда медиков.По данным СМИ, это первый случай смерти порноактрисы на съемках буккакэ. Аналитики считают, что данная трагедия может привести к введению ряда серьезных ограничений в порноиндустрии.