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Двух ижевских подростков приговорили к реальному сроку за разбойное нападение
Опубликована: Сегодня 15:03 Двое несовершеннолетних жителей Ижевска приговорены к реальному лишению свободы за совершение разбойного нападения. В ноябре 2016 года молодые люди 1999 года рождения на ул. 50 лет Пионерии напали на прохожего и потребовали деньги.
Попытавшегося убежать потерпевшего нападавшие избили руками, ногами и бутылкой. Затем, угрожая ножом, повели его к банкомату с целью снять деньги с карты, а по дороге забрали сотовый телефон и 100 рублей. Кроме того, нападавшие пытались отобрать у своей жетрвы сумку, однако воплотить до конца свой замысел не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции.
Учитывая, что подростки были ранее судимы за совершение преступлений против собственности, суд назначил каждому из них наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 50 тыс рублей в счет компенсации морального вреда.