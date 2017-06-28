Пропавшего жителя Сарапула нашли мертвым спустя четыре дня

Опубликована: Сегодня 15:52

фото: Vz.ru
Спустя четыре дня поисков жителя Сарапула Александра Разуваева 27 июня в лесополосе было обнаружено его тело. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 31-летний Андрей Разуваев 23 июня ушел из своего дома на ул.Калинина около 17:20, и с тех пор ни друзья, ни родные ничего о нем не слышали. Его поисками занимались полицейские и добровольные отряды.



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