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Пропавшего жителя Сарапула нашли мертвым спустя четыре дня
Опубликована: Сегодня 15:52 Спустя четыре дня поисков жителя Сарапула Александра Разуваева 27 июня в лесополосе было обнаружено его тело. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, 31-летний Андрей Разуваев 23 июня ушел из своего дома на ул.Калинина около 17:20, и с тех пор ни друзья, ни родные ничего о нем не слышали. Его поисками занимались полицейские и добровольные отряды.
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