Полицейские поймали ижевчанина, убегавшего от них с алкоголем почти на 60 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 16:41



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На место преступления были незамедлительно направлены сотрудники ППС, которые с поличным задержали пытавшегося скрыться злоумышленника. Им оказался 33-летний ранее судимый ижевчанин.Выяснилось, что пьяный мужчина проник на склад путем отжатия рольставни на входе и похитил 62 бутылки алкоголя почти на 59 тыс рублей. Похищенное изъято.По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.