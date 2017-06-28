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Полицейские поймали ижевчанина, убегавшего от них с алкоголем почти на 60 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 16:41 Ночью минувшего вторника, 27 июня, в полицию Ижевска позвонил охранник одного из магазинов по ул. Новоажимова. Он сообщил, что при просмотре камер наблюдения он заметил в помещении склада неизвестного мужчину, складывающего бутылки с алкоголем в пакеты.
На место преступления были незамедлительно направлены сотрудники ППС, которые с поличным задержали пытавшегося скрыться злоумышленника. Им оказался 33-летний ранее судимый ижевчанин.
Выяснилось, что пьяный мужчина проник на склад путем отжатия рольставни на входе и похитил 62 бутылки алкоголя почти на 59 тыс рублей. Похищенное изъято.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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