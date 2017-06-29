Приставы Удмуртии взыскали с любителей «пьяной езды» 45 млн рублей с начала года

Опубликована: Сегодня 09:14



фото: Car-mods.com фото: Car-mods.com

В ближайшее время пополнить список «рассчитавшихся с долгами» сможет еще один житель Ижевска. Мужчина не желал оплачивать самостоятельно пять штрафов за нарушение ПДД на 3 400 рублей, 30 тыс рублей за нахождение за рулём в состоянии опьянения и исполнительский сбор 7 100 рублей. Поспособствовать оплате может арест и изъятие судебным приставом-исполнителем автомобиля «Ситроен». У неплательщика есть 10 дней на оплату задолженности, либо его иномарку передадут на торги в Росимущество.