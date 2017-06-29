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Приставы Удмуртии взыскали с любителей «пьяной езды» 45 млн рублей с начала года
Опубликована: Сегодня 09:14 С начала года сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике окончено 1400 исполнительных производств на сумму 45 млн рублей по взысканию задолженностей по административным штрафам за «пьяную езду». По данной категории на имущество должников наложено 492 ареста на сумму 15 млн рублей, вынесено 3300 ограничений в праве выезда из РФ, 502 должника ограничены в специальном праве управления транспортным средством.
В ближайшее время пополнить список «рассчитавшихся с долгами» сможет еще один житель Ижевска. Мужчина не желал оплачивать самостоятельно пять штрафов за нарушение ПДД на 3 400 рублей, 30 тыс рублей за нахождение за рулём в состоянии опьянения и исполнительский сбор 7 100 рублей. Поспособствовать оплате может арест и изъятие судебным приставом-исполнителем автомобиля «Ситроен». У неплательщика есть 10 дней на оплату задолженности, либо его иномарку передадут на торги в Росимущество.
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