Мексиканец вышел в магазин и попал в Россию на Кубок конфедераций

Опубликована: Сегодня 11:47

фото: News.sportbox.ru
Мексиканский болельщик Артуро Гарсия сказал жене, что выйдет в магазин, а сам отправился в Россию на Кубок конфедераций по футболу. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Remezcla.

«Я сказал жене, что поеду в супермаркет за сигаретами, но не уточнил, в какой именно. Хотя супруга в конце концов узнала, что я уехал в Россию на Кубок конфедераций», — сказал Гарсия.

Напомним, сборная Мексики вышла в полуфинал Кубка конфедераций, где сыграет с командой Германии. Встреча пройдет сегодня, 29 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что финалистом престижного международного турнира, обыграв команду Португалии в серии после матчевых пенальти, стала сборная Чили.
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