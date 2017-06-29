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Мексиканец вышел в магазин и попал в Россию на Кубок конфедераций
Опубликована: Сегодня 11:47 Мексиканский болельщик Артуро Гарсия сказал жене, что выйдет в магазин, а сам отправился в Россию на Кубок конфедераций по футболу. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Remezcla.
«Я сказал жене, что поеду в супермаркет за сигаретами, но не уточнил, в какой именно. Хотя супруга в конце концов узнала, что я уехал в Россию на Кубок конфедераций», — сказал Гарсия.
Напомним, сборная Мексики вышла в полуфинал Кубка конфедераций, где сыграет с командой Германии. Встреча пройдет сегодня, 29 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что финалистом престижного международного турнира, обыграв команду Португалии в серии после матчевых пенальти, стала сборная Чили.
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