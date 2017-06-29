В Ижевске старое колесо обозрения демонтируют в сентябре этого года

Опубликована: Сегодня 12:36



фото: Kp.md фото: Kp.md

- Сейчас пока решается, какой именно поставят аттракцион на место старого, - рассказала Карина Хаснутдинова.Отмечается, что старый аттракцион был установлен в парке Горького еще в 1987 году и прослужил около 30 лет.После того, как произойдет демонтаж колеса, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Уже есть два варианта: его или утилизируют, или установят в парке Кирова, но такое решение примут только после тщательной проверки аттракциона.