В Ижевске старое колесо обозрения демонтируют в сентябре этого года

Опубликована: Сегодня 12:36

фото: Kp.md
В Ижевске старое колесо обозрения демонтируют в сентябре 2017 года. Как рассказала коммерческий директор Летнего сада Карина Хаснутдинова корреспонденту «КП-Ижевск», на вместо него поставят новый аттракцион, но произойдет это не раньше мая 2018 года.

- Сейчас пока решается, какой именно поставят аттракцион на место старого, - рассказала Карина Хаснутдинова.

Отмечается, что старый аттракцион был установлен в парке Горького еще в 1987 году и прослужил около 30 лет.

После того, как произойдет демонтаж колеса, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Уже есть два варианта: его или утилизируют, или установят в парке Кирова, но такое решение примут только после тщательной проверки аттракциона.



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