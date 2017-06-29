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В Ижевске старое колесо обозрения демонтируют в сентябре этого года
Опубликована: Сегодня 12:36 В Ижевске старое колесо обозрения демонтируют в сентябре 2017 года. Как рассказала коммерческий директор Летнего сада Карина Хаснутдинова корреспонденту «КП-Ижевск», на вместо него поставят новый аттракцион, но произойдет это не раньше мая 2018 года.
- Сейчас пока решается, какой именно поставят аттракцион на место старого, - рассказала Карина Хаснутдинова.
Отмечается, что старый аттракцион был установлен в парке Горького еще в 1987 году и прослужил около 30 лет.
После того, как произойдет демонтаж колеса, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Уже есть два варианта: его или утилизируют, или установят в парке Кирова, но такое решение примут только после тщательной проверки аттракциона.
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