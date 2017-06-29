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Тяжелый дрифт: танк развернуло на дороге и он сбил столб в Минске
Опубликована: Сегодня 13:48 В самом центре Минска вечером 24 июня в районе станции метро «Московская» на проспекте Независимости танк выехал за пределы проезжей части, врезался в столб и дерево. Как пишет inosmi, результате ДТП никто не пострадал.
В Министерстве обороны Белоруссии не комментируют дорожно-транспортное происшествие с участием танка Т-72. Известно, что танк следовал в колонне военной техники на репетицию парада.
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