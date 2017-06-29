Осмотрев жилье водителя такси, ижевчанка украла у него телефон и дентги

Опубликована: Сегодня 14:34



фото: Jtimes.ru фото: Jtimes.ru

Пропажу имущества таксист обнаружил только ночью, после чего сразу обратился в полицию, где возбудили уголовное дело.Вскоре личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась безработная 27-летняя ижевчанка. Ее задержали, изъяли у нее обильный телефон, похищенный у водителя такси, а вот деньги она уже потратила на личные нужды.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет.