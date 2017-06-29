Осмотрев жилье водителя такси, ижевчанка украла у него телефон и дентги

Опубликована: Сегодня 14:34

фото: Jtimes.ru
Водитель такси обратился в полицию Ижевска и рассказал, что против него совершено преступление. 52-летний мужчина вез пассажирку, которая искала жилье в столице Удмуртии, и он предложил ей снять у него одну из комнат в доме на ул. Заречной. Девушка согласилась, но во время осмотра жилья похитила деньги и мобильный телефон, принадлежащие хозяину дома. Ущерб составил 20 тыс рублей.

Пропажу имущества таксист обнаружил только ночью, после чего сразу обратился в полицию, где возбудили уголовное дело.

Вскоре личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась безработная 27-летняя ижевчанка. Ее задержали, изъяли у нее обильный телефон, похищенный у водителя такси, а вот деньги она уже потратила на личные нужды.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
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