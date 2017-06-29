В Удмуртии легковушка сбила 64-летнего велосипедиста

Опубликована: Сегодня 15:23



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «Рено Логан» - мужчина 1958 года рождения, наехал на велосипедиста – мужчину, выехавшего на середину проезжей части дороги. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд как можно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Велосипедист обязан использовать велосипедный шлем и другие средства защиты, такие как наколенники и налокотники.Велосипедистам запрещается двигаться по середине проезжей части; двигаться по дороге при наличие рядом велосипедной дорожки; перестраиваться на полосы движения при движении; ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажира (кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению. Перевозя велосипед по пешеходному переходу, необходимо вести его с правой стороны во избежание столкновения с другими участниками дорожного движения.