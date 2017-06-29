В Сингапуре студентка создала полезное пиво с пробиотиками

Опубликована: Сегодня 16:12

фото: Econet.ru
Студентка четвёртого курса Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS) Элсини Чан создала необычное и полезное для здоровья пиво. Об этом пишет Лайф со ссылкой издание The Straits Times.

По словам Элсини, вырастить полезные микроорганизмы в пиве было достаточно сложно, потому что хмелевые кислоты нейтрализуют действие пробиотиков. Известно, что напиток обладает острым и терпким вкусом, алкоголя в нём содержится около 3,5%.

Студентка говорит, что в мире пока нет аналогов её изобретению. В связи с этим исследовательская группа уже подала патент на рецепт производства необычного сорта пива. Известно, что им уже заинтересовались некоторые японские компании.

The Straits Times on Twitter

You won't believe what this beer can do for your body! Cheers! https://t.co/wh9d5IgngG



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