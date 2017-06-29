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В Сингапуре студентка создала полезное пиво с пробиотиками
Опубликована: Сегодня 16:12 Студентка четвёртого курса Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS) Элсини Чан создала необычное и полезное для здоровья пиво. Об этом пишет Лайф со ссылкой издание The Straits Times.
По словам Элсини, вырастить полезные микроорганизмы в пиве было достаточно сложно, потому что хмелевые кислоты нейтрализуют действие пробиотиков. Известно, что напиток обладает острым и терпким вкусом, алкоголя в нём содержится около 3,5%.
Студентка говорит, что в мире пока нет аналогов её изобретению. В связи с этим исследовательская группа уже подала патент на рецепт производства необычного сорта пива. Известно, что им уже заинтересовались некоторые японские компании.
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