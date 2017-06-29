В Сингапуре студентка создала полезное пиво с пробиотиками

Опубликована: Сегодня 16:12



фото: Econet.ru фото: Econet.ru

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По словам Элсини, вырастить полезные микроорганизмы в пиве было достаточно сложно, потому что хмелевые кислоты нейтрализуют действие пробиотиков. Известно, что напиток обладает острым и терпким вкусом, алкоголя в нём содержится около 3,5%.Студентка говорит, что в мире пока нет аналогов её изобретению. В связи с этим исследовательская группа уже подала патент на рецепт производства необычного сорта пива. Известно, что им уже заинтересовались некоторые японские компании.