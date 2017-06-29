Три человека погибли сегодня в ДТП на трассе Ижевск-Можга

Опубликована: Сегодня 17:03

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Три человека погибли в результате ДТП на 158 км трассы Елабуга-Пермь в Удмуртии. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в 1 отделе ГИБДД МВД по Удмуртии, на дороге столкнулись две «Газели», «Урал» и «Лада-Приора». Авария произошла в 14:35 автодороги Ижевск - Можга.

Водитель «Газели», по невыясненным пока причинам, выехал на встречную полосу (без цели совершения обгона) и столкнулся с полуприцепом «Урал», который из-за полученных повреждений вылетел на «встречку» и столкнулся с другой «Газелью». После этого в первую «Газель» врезалась «Приора». В результате аварии на месте ДТП скончались водитель первой «Газели», пассажир и водитель второй «Газели», водителя «Урала» с травмами госпитализировали», - уточнил начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. Он также отметил, что водителю «Лады-Приоры» госпитализация не понадобилась.




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