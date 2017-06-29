Судья в Кабардино-Балкарии пытается подвинуть на должность судьи своего сына-наркомана

Опубликована: Сегодня 17:49





На эту должность его рекомендовал бессменный председатель КБР Юрий Маиров. Отец Арсена Муручаева более десяти лет работал председателем Чегемского районного суда, а затем сменил район и перешёл на должность председателя Баксанского районного суда.

Заключением Квалификационной коллегии судей КБР от 19 мая 2017 года Арсен Русланович Мурачаев рекомендован на вакантную должность мирового судьи судебного участка № 3 Чегемского судебного района Кабардино-Балкарской Республики. Главой этой коллегии является судья Бецуков, подчинённый Юрия Маирова, а также научный руководитель Мурачаева. На вакантное место также претендовал Дорохин А. В., но его кандидатуру отвели.

Теперь ожидается утверждение кандидатуры парламентом КБР. Эксперты предполагают, что утверждение судьи с наркоманским прошлым вызывает серьёзные вопросы. Дело в том, что в КБР уже давно пытаются избавиться от клановости в вопросах судейства, возможно, решение по этому случаю будет прецедентным.