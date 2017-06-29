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Подозрительный предмет, обнаруженный в Ленинском районе Ижевска, оказался учебной гранатой
Опубликована: Сегодня 18:32 Сегодня на территории военкомата Ленинского района Ижевска обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно выехала группа инженерно-технического отдела ОМОН, сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.
До приезда спецподразделения территорию оцепили. После осмотра саперами ОМОНа установлено, что подозрительный предмет является учебной гранатой Ф1 и опасности для окружающих не представляет.
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