Подозрительный предмет, обнаруженный в Ленинском районе Ижевска, оказался учебной гранатой

Опубликована: Сегодня 18:32

фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии
Сегодня на территории военкомата Ленинского района Ижевска обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно выехала группа инженерно-технического отдела ОМОН, сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

До приезда спецподразделения территорию оцепили. После осмотра саперами ОМОНа установлено, что подозрительный предмет является учебной гранатой Ф1 и опасности для окружающих не представляет.
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