Подозрительный предмет, обнаруженный в Ленинском районе Ижевска, оказался учебной гранатой

Опубликована: Сегодня 18:32



фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии

До приезда спецподразделения территорию оцепили. После осмотра саперами ОМОНа установлено, что подозрительный предмет является учебной гранатой Ф1 и опасности для окружающих не представляет.