Банду из 14 человек осудили в Сарапуле, доказав более 40 преступных эпизодов

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Newstracker.ru
Более двух лет на территории города Сарапула и Сарапульского района промышляла банда, созданная ранее судимым местным жителем. На счету преступной группировки было 19 случаев вымогательства, 21 кредитное мошенничество, 6 грабежей, 5 девушек «благодаря» бандитам стали проститутками.

Сарапульский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 14 лиц. Они признаны виновными в вымогательстве, грабежах, мошенничествах, организации занятия проституцией и вовлечение в занятие проституцией, незаконном обороте оружия, незаконном обороте наркотических средств, участии в преступном сообществе, кроме того лидер признан виновным в организации преступного сообщества.

Последнему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Остальным членам группы назначены различные сроки лишения свободы от 3 до 6 лет с реальным или условным отбыванием наказания.


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