Фигуристка из Ижевска Алина Загитова получила звание Мастера спорта России международного класса

Опубликована: Сегодня 09:16



фото: Duma.mos.ru фото: Duma.mos.ru

Напомним, в начале июня Загитову, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе и представляет Москву, включили в основной состав сборной страны на предолимпийский сезон