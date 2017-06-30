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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова получила звание Мастера спорта России международного класса
Опубликована: Сегодня 09:16 Звание Мастера спорта России международного класса получила фигуристка из Ижевска Алина Загитова. Соответствующий приказ, подписанный министром спорта России Павлом Колобковым, опубликован 26 июня 2017 года на официальном сайте.
Напомним, в начале июня Загитову, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе и представляет Москву, включили в основной состав сборной страны на предолимпийский сезон