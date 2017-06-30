У бывшего руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Андрея Гальцина прошел обыск

Опубликована: Сегодня 11:34

Правоохранительные органы проводят обыски по месту жительства бывшего руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Андрея Гальцина, сообщает "Ъ-Удмуртия". 

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Сам Андрей Гальцев в телефонном разговоре с корреспондентом информагентства "Сусанин" не смог подтвердить эту информацию. По его словам, сам он находится на отдыхе и не знает об обыске.

Наша справка: с 2014 по март 2017 года Андрей Гальцин возглавлял администрацию главы и правительства Удмуртии. 

20 марта 2017 года, то есть еще до ареста главы Удмуртии Александра Соловьева, он покинул пост по собственному желанию

Одной из версий увольнения тогда называли ряд конфликтов с политической и бизнес-элитой республики и с вышестоящими властями. Его место тогда занял Сергей Бурнышев в ранге и.о., однако уже в начале апреля на это место назначили ставленника врио главы региона Александра Бречалова - Сергея Смирнова.



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