Более 1,5 млн рублей задолжала жительница Удмуртии трем своим детям в качестве алиментов

Опубликована: Сегодня 10:58

фото: 1pnz.ru
С жительницы Воткинского района по заявлению прокурора взыскали неустойку по алиментам в размере более 1,5 млн рублей в пользу трех несовершеннолетних детей.

Было установлено, что 36-летняя женщина в 2014 году судом лишена родительских прав. На основании решения суда с нее взысканы алименты в размере 1/6 доли всех видов заработка и иного дохода ежемесячно на содержание несовершеннолетних детей 2000, 2006 и 2002 года рождения. Дети находятся у ее родственников под опекой.

Однако, женщина до конца 2016 года обязанность по уплате алиментов не исполняла, задолженность по алиментам, которую с нее взыскал суд составила более 600 тыс. рублей.

По итогам рассмотрения гражданского дела заявление прокурора удовлетворено, решение в законную силу не вступило.
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