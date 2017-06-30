Более 1,5 млн рублей задолжала жительница Удмуртии трем своим детям в качестве алиментов

Опубликована: Сегодня 10:58



фото: 1pnz.ru фото: 1pnz.ru

Было установлено, что 36-летняя женщина в 2014 году судом лишена родительских прав. На основании решения суда с нее взысканы алименты в размере 1/6 доли всех видов заработка и иного дохода ежемесячно на содержание несовершеннолетних детей 2000, 2006 и 2002 года рождения. Дети находятся у ее родственников под опекой.Однако, женщина до конца 2016 года обязанность по уплате алиментов не исполняла, задолженность по алиментам, которую с нее взыскал суд составила более 600 тыс. рублей.По итогам рассмотрения гражданского дела заявление прокурора удовлетворено, решение в законную силу не вступило.