Стала известна причина гибели трех человек в массовом ДТП, произошедшем на Можгинском тракте недалеко от Ижевска

Опубликована: Сегодня 12:27

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Водитель «Газели», который выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, в котором погибли три человека, мог уснуть за рулем. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Напомним, авария произошла накануне, 29 июня, на Можгинском тракте недалеко от Ижевска (158 км автодороги «Елабуга-Пермь»). 20-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где врезался в «Урал». После этого «Газель» откинуло на «Ладу Приору», которая ехала в попутном направлении, а «Урал» протаранил еще одну «Газель».
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