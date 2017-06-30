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Жители домов районе Культбазы и на улице Буммашевской в Ижевске остались без горячей воды
Опубликована: Сегодня 13:16 В районе Культбазы и на улице Буммашевской в Ижевске с 29 июня по 12 июля пройдут гидравлические испытания участков тепловых магистралей. Работы будут проведены в рамках 15-ого и 17-ого этапов графика опрессовок магистральных трубопроводов, сообщает пресс-служба УКС.
В связи с испытаниями и последующим устранением выявленных дефектов тепломагистралей в указанный период будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:
15 этап:
- Авангардная 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 6в, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20;
- Л.Толстого 7а, 9, 11;
- Редукторная 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- Репина 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35;
- С.Ковалевской 2, 4, 4а, 5, 8, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 22;
- Удмуртская 304;
- Шишкина 1а, 3.
17 этап:
- Буммашевская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 25, 25а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с;
- Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36;
Напомним, во время гидравлических испытаний жителям города, водителям автотранспорта и пешеходам необходимо быть особенно внимательными и осторожными, избегать нахождения вблизи охранной зоны теплотрасс (3 метра в обе стороны от канала трубопровода) и люков тепловых камер. В ходе испытаний возможен выброс воды, образование промоин, провалов, в том числе во дворах и на автомобильных дорогах.