Жители домов районе Культбазы и на улице Буммашевской в Ижевске остались без горячей воды

Опубликована: Сегодня 13:16



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В связи с испытаниями и последующим устранением выявленных дефектов тепломагистралей в указанный период будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:15 этап:- Авангардная 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 6в, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20;- Л.Толстого 7а, 9, 11;- Редукторная 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;- Репина 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35;- С.Ковалевской 2, 4, 4а, 5, 8, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 22;- Удмуртская 304;- Шишкина 1а, 3.17 этап:- Буммашевская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 25, 25а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с;- Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36;Напомним, во время гидравлических испытаний жителям города, водителям автотранспорта и пешеходам необходимо быть особенно внимательными и осторожными, избегать нахождения вблизи охранной зоны теплотрасс (3 метра в обе стороны от канала трубопровода) и люков тепловых камер. В ходе испытаний возможен выброс воды, образование промоин, провалов, в том числе во дворах и на автомобильных дорогах.