Андрея Гальцина, бывшего руководителя администрации главы Удмуртии, подозревают в мошенничестве

Опубликована: Сегодня 14:05

фото: Nac.gov.ru
Андрея Гальцина, бывшего руководителя администрации главы Удмуртии, подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Как стало известно ИА "SM-News", расследование в отношении экс-чиновника ведется по ч.3 ст. 159 УК РФ.

Так, в 2016 году подчиненный Андрея Гальцина (возможно, по его указанию) списал дорогостоящее служебное цифровое оборудование (ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны) на сумму более 100 тыс рублей. Часть гаджетов была передана в личное пользование Гальцину. Он продолжал пользоваться ими и после своего ухода с высокого поста в марте 2017 года.

Если факт нарушения закона будет доказан, бывшему чиновнику может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, Андрей Гальцин возглавлял администрацию главы и правительства Удмуртии с 2013 по 2017 годы, при бывшем главе региона Александре Соловьеве, который сейчас находится в СИЗО за взятки.


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