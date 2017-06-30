Андрея Гальцина, бывшего руководителя администрации главы Удмуртии, подозревают в мошенничестве

Опубликована: Сегодня 14:05



фото: Nac.gov.ru фото: Nac.gov.ru

Так, в 2016 году подчиненный Андрея Гальцина (возможно, по его указанию) списал дорогостоящее служебное цифровое оборудование (ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны) на сумму более 100 тыс рублей. Часть гаджетов была передана в личное пользование Гальцину. Он продолжал пользоваться ими и после своего ухода с высокого поста в марте 2017 года.Если факт нарушения закона будет доказан, бывшему чиновнику может грозить от двух до шести лет лишения свободы.Напомним, Андрей Гальцин возглавлял администрацию главы и правительства Удмуртии с 2013 по 2017 годы, при бывшем главе региона Александре Соловьеве, который сейчас находится в СИЗО за взятки.