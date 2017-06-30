Гастролер из Новосибирска задержан в Ижевске за мошенничества

Опубликована: Сегодня 14:52



фото: Luxkadr.ru фото: Luxkadr.ru

Мужчина заходил в магазины и попросил на кассе обменять мелкие купюры на более крупные. Путем «ломки» денег злоумышленник похитил в торговом центре по ул.Камбарской 20 тыс рублей, в магазине по ул.Ленина он обманул кассира на 45 тыс рублей.Кроме того, мужчина подозревается в аналогичных преступлениях, совершенных на территории соседних регионов.