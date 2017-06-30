Две тусовщицы на Украине разбились в прямом эфире по дороге в клуб

Опубликована: Сегодня 15:41

фото: despravda.com
Минувшей ночью в городе Изюм Харьковской области произошла трагедия. Жертвами аварии стали две девушки, которые приходились другу другу троюродным сёстрами. На полной скорости их автомобиль врезался в столб. 16-летняя пассажирка погибла на месте, а 24-летняя девушка за рулём скончалась в реанимации спустя несколько часов, пишет Лайф.

За всем происходящим в салоне авто за несколько минут до страшной аварии могли наблюдать сотни человек, поскольку девушки вели прямую трансляцию в "Инстаграме". Эту запись уже изучают следователи. На кадрах видно, как тусовщицы развлекаются и употребляют спиртные напитки прямо в машине и сигналят проезжающим мимо парням. Праздник было решено продолжить в клубе, по дороге куда они и разбились.
Загрузка...
Теги
погода СМИ Александр Волков ДТП траур торговля долг Завьялово Воткинск безопасность оружие семья армия самолет мода Малая Пурга занятость рейтинг дороги Владимир Путин ЖКХ звезда молодежь Игра Россия инвалид строительство праздник бизнес Интернет пристав алкоголь конкурс финансы Ижавто дети футбол физкультура Глазов Госсовет УР Можга банк транспорт медицина спортсмен свадьба Балезино терроризм полиция Ижевск хоккей видео наркотики МЧС преступление природа музыка Новый год/Рождество зоопарк штраф выборы розыск ГЖД ремонт религия творчество СКП ветеран ГИБДД животные бюджет пенсия Москва промышленность пожар убийство фестиваль выставка суд США Голливуд лес Украина вода правительство туризм кино Ува Дмитрий Медведев образование технологии Сарапул депутат прокуратура Удмуртия телевидение школа МВД здоровье ИжГТУ
Все теги
Яндекс.Погода