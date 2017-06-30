Две тусовщицы на Украине разбились в прямом эфире по дороге в клуб

Опубликована: Сегодня 15:41



фото: despravda.com фото: despravda.com

За всем происходящим в салоне авто за несколько минут до страшной аварии могли наблюдать сотни человек, поскольку девушки вели прямую трансляцию в "Инстаграме". Эту запись уже изучают следователи. На кадрах видно, как тусовщицы развлекаются и употребляют спиртные напитки прямо в машине и сигналят проезжающим мимо парням. Праздник было решено продолжить в клубе, по дороге куда они и разбились.