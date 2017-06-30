|
Две тусовщицы на Украине разбились в прямом эфире по дороге в клуб
Опубликована: Сегодня 15:41 Минувшей ночью в городе Изюм Харьковской области произошла трагедия. Жертвами аварии стали две девушки, которые приходились другу другу троюродным сёстрами. На полной скорости их автомобиль врезался в столб. 16-летняя пассажирка погибла на месте, а 24-летняя девушка за рулём скончалась в реанимации спустя несколько часов, пишет Лайф.
За всем происходящим в салоне авто за несколько минут до страшной аварии могли наблюдать сотни человек, поскольку девушки вели прямую трансляцию в "Инстаграме". Эту запись уже изучают следователи. На кадрах видно, как тусовщицы развлекаются и употребляют спиртные напитки прямо в машине и сигналят проезжающим мимо парням. Праздник было решено продолжить в клубе, по дороге куда они и разбились.
Загрузка...