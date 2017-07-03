В Ижевске из-за неуправляемого «КАМАЗа» женщина оказалась зажатой между двумя автомобилями

Опубликована: 30 Июня 2017 г. 16:29



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

«Водитель автомобиля «КАМАЗ» - мужчина 1965 года рождения, допустил самопроизвольное движение автомобиля, с последующим наездом на пешехода – женщину 1968 года рождения, и зажатием между автомобилями «КАМАЗ» и «Тойота Королла», - говорится в сообщении 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.