Сквер имени Калашникова появится на территории ИжГТУ в Ижевске

Опубликована: 30 Июня 2017 г. 17:18

фото: Soyuzmash.ru
На территории Ижевского государственного технического университета появится сквер имени Калашникова, который станет украшением Октябрьского района Ижевска.

Как рассказал «Известиям УР» ректор ИжГТУ Валерий Грахов, в рамках празднования 100-летия Михаила Тимофеевича Калашникова университет планирует разбить на углу улиц Студенческая и 30 лет Победы сквер имени Калашникова. Проект обсуждён с главой Октябрьского района, с Управлением благоустройства и транспорта города Ижевска. Это будет новая зелёная зона студенческого городка. В целом сквер должен стать украшением всего Октябрьского района.

«Мы хотим, чтобы здесь было красиво, интересно, и сквер стал центром притяжения с точки зрения молодёжной ауры», - подчеркнул ректор ИжГТУ.

По словам Валерия Грахова, проектную документацию университет будет выполнять своими силами. Планируется организовать несколько конкурсов и грантов, о чём уже есть договорённость с председателем Союза архитекторов Удмуртии Александром Зориным. В конкурсах будут участвовать и студенты ИжГТУ. В итоге будет выбран лучший проект, а затем разработана соответствующая документация.

«Наша задача – сделать сквер в следующем году», - поделился планами Валерий Грахов.


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