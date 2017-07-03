Сильный шум стравливания газа из газопровода услышат жители Удмуртии

Опубликована: 30 Июня 2017 г. 18:02

фото: Mk-turkey.ru

ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» предупреждает, что на линейной части межсистемной перемычки «Ямбург — Западная граница – Ямбург — Тула 1» на участке с 0 по 25 км. с 11 часов 00 минут местного времени с 03.07.2017 года по 07.07.2017 года будет производиться стравливание газа, сопровождающееся сильным шумовым эффектом, сообщает районная администрация.

Ближайшие населённые пункты: д.Новая Вамья, с.Большой Жужгес, с.Булай, д.Малый Жужгес, д.Косоево, д.Павлово, д.Сухая Видзя МО «Увинский район»; д.Яголуд, д.Бармино, д.Четкерь МО «Вавожский район»; д.Чужьем, д.Ломеслуд МО «Можгинский район».

Газовики настоятельно рекомендуют не находиться вблизи мест проведения работ. А при возникновении аварийной ситуации: — включить радиоприемники, телевизоры и следить за передаваемой информацией; — приготовить необходимые вещи, документы, деньги; — через ЕДДС, глав сельских поселений (при эвакуации населения) уточнить время и место сбора населения для следования в ПВР.


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