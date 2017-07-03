|
В столкновении Камаза и автобуса, ехавшего из Самары в Ижевск, погибли 13 человек
Опубликована: 2 Июля 2017 г. 11:55 В аварии с участием автобуса, ехавшего из Самары в Ижевск, погибли 13 человек. Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану сообщила, что ДТП произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от Заинска. На трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан». Автобус загорелся.
Минздрав Татарстана сообщает, что на 06:30 известно о 28 пострадавших. Из них 13 человек погибли, в том числе двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, восемь человек в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Медсанчасть ПАО «Татнефть» и Альметьевска. Трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести после обследования медиками были направлены на амбулаторное лечение.
По факту происшествия заведены уголовные дела. Одно из них возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). «Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ. После удара автобус опрокинулся и загорелся», - говорится в сообщении полиции Татарстана
Информагентство "Сусанин" приводит номера телефонов МЧС, по которым можно выяснить судьбу пассажиров автобуса:
В Главном управлении МЧС России по Татарстану работает телефон «горячей линии» – (843) 227-46-96, 227-45-63.
В Главном управлении МЧС России по Самарской области работает телефон «горячей линии» - (846) 337-72-82.
В Главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике работает телефон «горячей линии» - (83412) 51-45-50