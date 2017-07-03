Волонтеры из Ижевска ищут пропавшую в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии 60-летнюю женщину

Опубликована: 2 Июля 2017 г. 12:06

Восемь дней назад, 24 июня, 60-летняя Желтышева Вера Ивановна, ушла в лес за грибами около садоогородного массива Липки (Якшур-Бодьинский тракт). Позвонила родным в послеобеденное время, сказала, что заблудилась, не понимает где находится и промокла насквозь. После этого была недоступна - разрядился телефон.

Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Регион 18» уже неоднократно выезжали на ее поиски, но территория для обследования очень большая и требуются еще люди. По сообщению в волонтерской группе Вконтакте, они уже обыскали около четверти лесного массива, где пропала женщина.

В субботу, 1 июля, было принято решение развернуть штаб на территории поиска. Мероприятия будут идти в непрерывном режиме до утра понедельника.



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