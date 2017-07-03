|
В Ижевске пьяный водитель такси, пытаясь совершить суицид, повредил около 10 автомобилей
Опубликована: Сегодня 08:30 Вечером в воскресенье, 2 июля, в Ижевске пьяный водитель такси повредил порядка 10 автомобилей, стоящих в небольшом автосалоне под открытым небом. По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и влетел в выставленные на продажу автомобили. К счастью, никто не пострадал, кроме водителя, у которого травма головы.
«Таксист в нетрезвом состоянии за рулём не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями, выставленными на продажу в автосалоне», - написали очевидцы в соцсети.
«Водитель был пьян , прошел освидетельствование на месте , прибор показал 1,14», - уточнил оказавшийся на месте аварии Рафис Камалетдинов.
Как выяснилось, выпивший водитель, на вид которому около 55 лет, пытался совершить суицид: разогнавшись, он хотел врезаться в столб, но на скользкой дороге машину занесло и выбросило на парковку.
Загрузка...