Администрация ижевского детского лагеря «Волна» не пустила для проверки сотрудников Роспотребнадзора

Опубликована: Сегодня 09:16

фото: Incamp.ru
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Удмуртии хотели проверить оздоровительный лагерь «Волна», но их не пустили на территорию детского учреждения. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом в понедельник, 3 июля, на совещании органов госвласти сообщила и.о. зампреда правительства региона Наталья Сударикова.

«Следующая проверка назначена на июль. До этого времени мы не можем ознакомиться с качеством оказания услуг», - уточнила Сударикова.

Напомним, в мае в детском лагере «Дружба» под Ижевском заболели участники чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?». Дети жаловались на рвоту, температуру, жидкий стул. Среди пострадавших были школьники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода и других городов. С диагнозами норовирус и ротавирус 99 человек были госпитализированы, из них 82 ребенка. 246 здоровых детей отправили по домам. Позже руководство лагеря оштрафовали на 800 тыс. рублей.



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