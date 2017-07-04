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Пьяный житель Балезинского района с полуторагодовалым ребенком перевернулся на тракторе
Опубликована: Сегодня 10:57 Водитель трактора, 37-летний житель Балезинского района, сел пьяным за руль со своим полуторагодовалым ребенком и перевернулся. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на совещании органов госвласти в понедельник, 3 июля, сообщил руководитель МВД по Удмуртии Александр Первухин.
«37-летний житель Балезинского района в течение нескольких дней издевался над свои полуторагодовалым ребенком, а затем с ним же сел пьяным за руль трактора. Трактор опрокинулся. К счастью, мальчик выжил. Сейчас готовятся документы о лишении прав. Мать мальчика тоже была в пьяном состоянии», - сказал Первухин.