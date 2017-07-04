Пьяный житель Балезинского района с полуторагодовалым ребенком перевернулся на тракторе

Опубликована: Сегодня 10:57

фото: Auto43.ru
Водитель трактора, 37-летний житель Балезинского района, сел пьяным за руль со своим полуторагодовалым ребенком и перевернулся. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на совещании органов госвласти в понедельник, 3 июля, сообщил руководитель МВД по Удмуртии Александр Первухин.

«37-летний житель Балезинского района в течение нескольких дней издевался над свои полуторагодовалым ребенком, а затем с ним же сел пьяным за руль трактора. Трактор опрокинулся. К счастью, мальчик выжил. Сейчас готовятся документы о лишении прав. Мать мальчика тоже была в пьяном состоянии», - сказал Первухин.


Теги
бизнес дети строительство звезда медицина Малая Пурга депутат правительство МЧС США финансы здоровье СКП футбол полиция розыск пожар ДТП бюджет наркотики торговля дороги Москва Дмитрий Медведев преступление творчество рейтинг ветеран ГЖД телевидение промышленность Россия суд Ижавто видео Госсовет УР оружие ремонт лес молодежь школа пристав инвалид выборы траур Воткинск животные пенсия транспорт ИжГТУ Новый год/Рождество Завьялово кино семья ГИБДД выставка фестиваль банк вода Владимир Путин терроризм религия штраф музыка ЖКХ хоккей Интернет долг туризм СМИ прокуратура армия Сарапул свадьба безопасность мода МВД конкурс Украина Ува физкультура образование спортсмен занятость алкоголь технологии Балезино Можга природа погода самолет Ижевск Игра Голливуд праздник Александр Волков Глазов зоопарк убийство Удмуртия
Все теги
Яндекс.Погода