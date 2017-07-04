Пьяный житель Балезинского района с полуторагодовалым ребенком перевернулся на тракторе

Опубликована: Сегодня 10:57



фото: Auto43.ru фото: Auto43.ru

«37-летний житель Балезинского района в течение нескольких дней издевался над свои полуторагодовалым ребенком, а затем с ним же сел пьяным за руль трактора. Трактор опрокинулся. К счастью, мальчик выжил. Сейчас готовятся документы о лишении прав. Мать мальчика тоже была в пьяном состоянии», - сказал Первухин.