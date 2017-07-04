Количество погибших в ДТП автобуса "Самара-Ижевск" и грузовика в Татарстане достигло 14

Опубликована: Сегодня 11:46





Спасатели, прибывшие на место ЧП через несколько минут, мало что могли сделать, поскольку автобус вспыхнул как спичка. Выжили те, кого выкинуло из автобуса и кто смог сам выбраться из него в первые минуты после аварии. Из 28 человек, которые сели в автобус в Самаре, погибло 14 — ровно половина. «Интерфакс» сообщил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По сообщению "Московского комсомольца", следователи задержат всех водителей — участников ДТП. Эльвира Гавизова, помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Эльвира Гавизова сообщила:«В ГСУ МВД по Татарстану возбуждено дело по статье 264, части 5 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").»На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сообщает Lenta.ru. В транспортной компании уже прошли обыски по делу о ДТП. Как заявили в СК, разбившийся автобус принадлежал АО «Евразийская корпорация автовокзалов». Распоряжение о проверке компании отдал глава Минтранса РФ. Интерфакс сообщил , что генеральный директор «Евразийской корпорации автовокзалов» Оксана Никитина задержана, пишет сайт "Медуза".Телеканал "Звезда" приводит слова очевидца Владимира Свирского. Он рассказал сайту «Звезды» о первых минутах после аварии. Пассажирский «Неоплан», который следовал по маршруту Самара – Ижевск, обогнал его на заправке, рассказывает Владимир. Спустя пять минут, когда автомобиль Свириского выехал на трассу, единственное, что он смог разглядеть, – это огромный столб черного дыма.

«По словам первых очевидцев, которые общались с водителем автобуса, его подрезал грузовик, они столкнулись, автобус опрокинулся, все загорелось. Водителя выкинуло из машины, он, как мог, вытащил из автомобиля троих человек», – рассказал он.