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Количество погибших в ДТП автобуса "Самара-Ижевск" и грузовика в Татарстане достигло 14
Опубликована: Сегодня 11:46 Смертельное ДПТ произошло в 0.36 в воскресенье, на подъезде к Заинску, пишет "Комсомольская правда". На месте погибли 14 человек, среди них двое детей – 14 лет и один год. Троих пассажиров автобуса отбрасывает в сторону, им повезло – нет травм. Среди 12-ти пострадавших есть те, кто получил травмы различной степени тяжести. Они находятся в больницах Альметьевска и Набережных Челнов.
Спасатели, прибывшие на место ЧП через несколько минут, мало что могли сделать, поскольку автобус вспыхнул как спичка. Выжили те, кого выкинуло из автобуса и кто смог сам выбраться из него в первые минуты после аварии. Из 28 человек, которые сели в автобус в Самаре, погибло 14 — ровно половина.
«Интерфакс» сообщил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По сообщению "Московского комсомольца", следователи задержат всех водителей — участников ДТП. Эльвира Гавизова, помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Эльвира Гавизова сообщила:«В ГСУ МВД по Татарстану возбуждено дело по статье 264, части 5 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").»
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сообщает Lenta.ru. В транспортной компании уже прошли обыски по делу о ДТП. Как заявили в СК, разбившийся автобус принадлежал АО «Евразийская корпорация автовокзалов». Распоряжение о проверке компании отдал глава Минтранса РФ. Интерфакс сообщил, что генеральный директор «Евразийской корпорации автовокзалов» Оксана Никитина задержана, пишет сайт "Медуза".
Телеканал "Звезда" приводит слова очевидца Владимира Свирского. Он рассказал сайту «Звезды» о первых минутах после аварии. Пассажирский «Неоплан», который следовал по маршруту Самара – Ижевск, обогнал его на заправке, рассказывает Владимир. Спустя пять минут, когда автомобиль Свириского выехал на трассу, единственное, что он смог разглядеть, – это огромный столб черного дыма.
«По словам первых очевидцев, которые общались с водителем автобуса, его подрезал грузовик, они столкнулись, автобус опрокинулся, все загорелось. Водителя выкинуло из машины, он, как мог, вытащил из автомобиля троих человек», – рассказал он.