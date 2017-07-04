Александр Бречалов заподозрил зампреда правительства Удмуртии в получении земельного участка

Опубликована: Сегодня 12:35





По словам Бречалова, в Малой Пурге участок, на котором раньше стояло аварийное жилье, получил бывший заместитель председателя правительства Удмуртии.Врио главы Удмуртии потребовал подготовить отчёт о судьбе всех аналогичных земельных участков в Удмуртии. Он аргументировал свою просьбу тем, что чиновники высокого ранга "не самые низкооплачиваемые в Удмуртской республике" люди и могут себе позволить оплатить даже достаточно дорогую землю в центре любого города республики.