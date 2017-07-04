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Александр Бречалов заподозрил зампреда правительства Удмуртии в получении земельного участка
Опубликована: Сегодня 12:35 Врио главы Удмуртии Александр Бречалов потребовал разобраться с земельными участками, которые после переселения ветхого жилья оказались в частных руках, сообщает ГТРК "Удмуртия".
По словам Бречалова, в Малой Пурге участок, на котором раньше стояло аварийное жилье, получил бывший заместитель председателя правительства Удмуртии.
Врио главы Удмуртии потребовал подготовить отчёт о судьбе всех аналогичных земельных участков в Удмуртии. Он аргументировал свою просьбу тем, что чиновники высокого ранга "не самые низкооплачиваемые в Удмуртской республике" люди и могут себе позволить оплатить даже достаточно дорогую землю в центре любого города республики.