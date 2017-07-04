Принудительные работы привели должников на эко-субботник на набережной пруда Ижевска

Опубликована: 3 Июля 2017 г. 14:12

Сотрудники Октябрьского районного отдела судебных приставов г. Ижевска совместно с районной Администрацией организовали и провели эко-субботник в парке им. Кирова. В нем участвовали должники, привлеченные к отбыванию обязательных работ.

Одна из мер наказания, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации – обязательные работы. Гражданин, совершивший административное правонарушение, например, нарушивший правила дорожного движения, в соответствии с КоАП РФ обязан оплатить штраф. В случае не оплаты, согласно ст. 20.25 КоАП РФ должник привлекается к обязательным работам сроком до 50 часов либо к административному аресту до 15 суток, при этом штраф оплатить в любом случае придётся.

В Октябрьском районом отделе судебных приставов г. Ижевска зарегистрированы 168 производств в отношении 114 должников. 13 граждан, отбывающих наказание, навели порядок на набережной Ижевского пруда, за территорией городского пляжа. Им пришлось собирать пластиковые пакеты, бутылки, контейнеры с берега сносит в водоём, что отрицательно сказывается на итак не благоприятной экологической ситуации.

Каждый из должников отработал около часа времени и собрал по мешку мусора, то есть отбыл наказание с пользой, улучшил экологическую ситуацию в городе и, вероятно, сделал соответствующие выводы о необходимости своевременной оплаты задолженности.

Эко-субботники планируется проводить на регулярной основе в местах массового пребывания граждан на всей территории Удмуртской Республики. В большинстве муниципальных образований судебными приставами проведены встречи с главами Администраций и определены места обработки должниками обязательных работ.



Загрузка...
Теги
ремонт Госсовет УР кино терроризм Ижевск лес семья торговля занятость ЖКХ Малая Пурга праздник преступление образование розыск хоккей Можга Ижавто бизнес суд фестиваль полиция природа пристав выставка видео Игра конкурс правительство вода ГЖД телевидение самолет МЧС Украина ветеран траур музыка рейтинг свадьба пенсия пожар Сарапул промышленность безопасность физкультура звезда Интернет прокуратура Россия армия Новый год/Рождество технологии строительство футбол СМИ погода Владимир Путин школа инвалид Александр Волков депутат убийство дети животные творчество ДТП выборы Балезино Ува медицина бюджет США Дмитрий Медведев алкоголь Глазов долг религия МВД зоопарк спортсмен Завьялово транспорт наркотики ГИБДД мода Москва Воткинск СКП молодежь Голливуд банк дороги штраф туризм ИжГТУ финансы здоровье оружие Удмуртия
Все теги
Яндекс.Погода