Принудительные работы привели должников на эко-субботник на набережной пруда Ижевска

Опубликована: 3 Июля 2017 г. 14:12





Сотрудники Октябрьского районного отдела судебных приставов г. Ижевска совместно с районной Администрацией организовали и провели эко-субботник в парке им. Кирова. В нем участвовали должники, привлеченные к отбыванию обязательных работ.

Одна из мер наказания, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации – обязательные работы. Гражданин, совершивший административное правонарушение, например, нарушивший правила дорожного движения, в соответствии с КоАП РФ обязан оплатить штраф. В случае не оплаты, согласно ст. 20.25 КоАП РФ должник привлекается к обязательным работам сроком до 50 часов либо к административному аресту до 15 суток, при этом штраф оплатить в любом случае придётся.

В Октябрьском районом отделе судебных приставов г. Ижевска зарегистрированы 168 производств в отношении 114 должников. 13 граждан, отбывающих наказание, навели порядок на набережной Ижевского пруда, за территорией городского пляжа. Им пришлось собирать пластиковые пакеты, бутылки, контейнеры с берега сносит в водоём, что отрицательно сказывается на итак не благоприятной экологической ситуации.

Каждый из должников отработал около часа времени и собрал по мешку мусора, то есть отбыл наказание с пользой, улучшил экологическую ситуацию в городе и, вероятно, сделал соответствующие выводы о необходимости своевременной оплаты задолженности.

Эко-субботники планируется проводить на регулярной основе в местах массового пребывания граждан на всей территории Удмуртской Республики. В большинстве муниципальных образований судебными приставами проведены встречи с главами Администраций и определены места обработки должниками обязательных работ.