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В результате погони за пьяным водителем в Удмуртии погиб пассажир
Опубликована: Сегодня 13:24 За минувшие три дня, с 30 июня по 2 июля, сотрудниками Госавтоинспекции в Удмуртии пресечено 98 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. В эти дни зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 8 получили травмы различной степени тяжести.
Так, 01 июля около 23.00 часов на 9 километре автодороги «Можга-Вавож» (Можгинский район) не имеющий водительских прав 38-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот», с признаками алкогольного опьянения (от медицинского освидетельствования отказался), не выполнил требования сотрудников полиции об остановке. При попытке скрыться мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП пассажир автомобиля – мужчина 1981 года рождения получил смертельную травму. Водитель автомобиля и его второй пассажир – мужчина 1984 года рождения получили травмы. Отмечается, что в момент ДТП не водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
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