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Мошенник из Татарстана обманул минимум 7 жителей Удмуртии, взяв с них предоплату за пластиковые окна
Опубликована: Сегодня 15:09 По подозрению в совершении мошенничества в Удмуртии полицейские задержали 34-летнего неработающего, ранее судимого за аналогичные преступления жителя Республики Татарстан. По версии следствия, мужчина приезжал в Ижевск и через почтовые ящики в подъездах домов распространял листовки с объявлениями об установке пластиковых окон.
К "клюнувшим" на объявления горожанам злоумышленник выезжал на замеры и, используя поддельные документы, заключал договоры. Получив от клиентов предоплату в размере 50% от стоимости работы "гастролер" переставал выходить на связь с потерпевшими.
В настоящее время установлена причастность подозреваемого к семи фактам мошенничества. Ущерб, причиненный гражданам, составил от 5 тыс рублей до 25 тыс рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
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