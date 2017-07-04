Спорный участок в Малой Пурге должен был достаться Людмиле Чунаевой

Опубликована: Сегодня 15:57

Спорный участок в центре Малой Пурги мог достаться бывшему заместителю председателя правительства Удмуртии Людмиле Чунаевой.

Информагентство «Сусанин» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией рассказал, что о ситуации с приобретением чиновниками земли из-под снесенных домов стало известно после визита руководства региона в Малопургинский район. В ходе поездки власти проверили объекты, построенные для переселенцев в рамках федеральной программы.

Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин попросил администрацию района предоставить необходимые документы, а также сообщил, что вся информация попадет в органы. «Вся информация попадет в правоохранительные органы для дальнейшего анализа. Кроме того, мне нужна информация кому переданы земельные участки на месте снесенных домов. Есть ощущение, что такая суетливость при выселении людей из домов была из-за того, что у кого-то, возможно, загорелись глаза на эти участки. Нужна информация как по процедуре передачи, так и пофамильно, кому сейчас принадлежат участки», - приводит слова Дмитрия Мусина информагентство "Сусанин" 

В конце июля 2017 года члены рабочей группы проверяла состояние домов для переселенцев по всей республике. Тогда стало известно, доложила о том, что в ходе поездок выявили около 1000 нарушений.

Кроме того, в 2015 году выяснилось, что Чунаева оказалась близкой родственницей лидера преступной группы. Зятя Людмилы Чунаевой и его подельников подозревали в вымогательствах и разбойных нападениях на территории Алнашского, Можгинского, Малопургинского и Кизнерского районов республики. Тогда как жена лидера ОПГ являлась высокопоставленным сотрудником администрации Малопургинского района республики.



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