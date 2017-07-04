В ижевском банном комплексе на улице Гагарина отравились 11 человек

Опубликована: Сегодня 16:46



фото: Kleos.ru фото: Kleos.ru

«Второго июля произошло токсическое отравление. В банном комплексе на улице Гагарина. Пострадали 11 человек. В том числе пять детей. После медосмотра госпитализировали шесть человек, в том числе 5 детей», - сказал Петр Фомин.