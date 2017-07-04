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В ижевском банном комплексе на улице Гагарина отравились 11 человек
Опубликована: Сегодня 16:46 В Ижевске на улице Гагарина в банном комплексе отравились 11 человек. Как сообщил на аппаратном совещании органов государственной власти начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, после медосмотра в больницу попали 5 детей и один взрослый. Об этом пишет информагентство «Сусанин».
«Второго июля произошло токсическое отравление. В банном комплексе на улице Гагарина. Пострадали 11 человек. В том числе пять детей. После медосмотра госпитализировали шесть человек, в том числе 5 детей», - сказал Петр Фомин.
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