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В Татарстане в сгоревшем после ДТП автобусе погибли не два, а четыре ребенка
Опубликована: Сегодня 17:34 Следователи выяснили, что в жуткой аварии с участием КамАЗа и автобуса, которая произошла в воскресенье ночью в Татарстане, среди 14 погибших было четверо детей, а не двое, как это сообщалось ранее. Об этом сообщает агентство «Russian.rt».
«Погибли четыре ребенка: девочка 2004 года рождения и два брата, 2016 и 2001 годов рождения, девочка 2002 года рождения», – сказала помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Эльвира Газизова. Она также уточнила, что погибшие братья приехали с матерью, которая также скончалась на месте ДТП.
По предварительным данным, компания АО «Евразийская корпорация автовокзалов», которой принадлежит автобус, вообще не имела лицензии на перевозку детей. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
«Предварительно, фирма не имела лицензии на перевозку детей. Водители, которые должны были меняться каждые четыре часа, этого не делали», — уточнил Шептицкий. Следствие проверит, насколько правомерным было использование данного автобуса для междугородних перевозок.
Также выяснилось, что в автокатастрофе в Заинском районе Татарстана погиб декан факультета «Математика и естественные науки» ИжГТУ, доктор физико-математических наук Али Алиев, пишет информагентство «Сусанин». Алиев Али Вейсович родился 20 марта 1950 года в селе Даштикуллар Болнисского района Грузинской ССР. Выпускник знаменитого Ленинградского механического института. В ИжГТУ работал с 1987 года, с 1992 года – заведующий кафедрой «Тепловые двигатели и установки», с 2011-го года – декан факультета «Математика и естественные науки», который был организован по его инициативе.
Напомним, что пассажирский автобус «Неоплан», ехавший из Самары в Ижевск через Татарстан, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который находился на буксире у «КАМАЗА». По уточненным данным, в автобусе были 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек, ещё 15 пострадали.