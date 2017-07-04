|
В Ижевске по факту отравления детей в сауне начата следственная проверка
Опубликована: Сегодня 18:21 По факту отравления нескольких детей парами хлора в Ижевске следователи начали проверку. Выяснилось, что отравление произошло в сауне, расположенной в Ленинском районе Ижевска. Пять несовершеннолетних детей с признаками отравления газообразным хлором были госпитализированы в детскую клиническую больницу 2 июля около 18 часов.
К проведению проверки привлечены органы Роспотребнадзора. Несовершеннолетним оказана медицинская помощь. На данный момент дети находятся дома.
Загрузка...