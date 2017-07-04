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В Ижевске без горячей воды остались жители домов по лицам 10 лет Октября, Пушкинская, Удмуртская и Холмогорова
Опубликована: Сегодня 08:30 В Ижевске на улицах 10 лет Октября, Пушкинская, Удмуртская и Холмогорова отключили горячую воду. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, до 16 июля продлятся гидравлические испытания магистральных теплосетей пройдут по следующим адресам:
- улица 10 лет Октября 1, 3, 5, 7, 17, 17а, 19, 21, 23, 27;
- улица Пушкинская 286, 288, 290, 292, 294;
- улица Удмуртская 261, 263, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267/1, 267/2, 267/3, 269, 269а, 271, 273, 275, 277, 285;
- улица Холмогорова 8, 10, 11б, 11в, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 43, 45, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 67, 71, 73, 75, 83.