|
Правительство разрешило детям с 7 до 11 лет ездить без автокресел
Опубликована: Сегодня 09:16 Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление с поправками в Правила дорожного движения, которое разрешает водителям перевозить детей на заднем сидении с 7 до 11 лет включительно, используя только ремни безопасности. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства РФ.
Так, дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно могут ездить на заднем сиденье автомобиля без автокресел, но должны быть обязательно пристегнуты стандартными ремнями безопасности. На переднем же сиденье при перевозке детей в возрасте до 11 лет использовать кресло необходимо в любом случае.
Новая редакция ПДД также запрещает водителям во время стоянки оставлять детей одних в автомобиле. Теперь в таком случае с ребенком обязательно должен оставаться кто-то из совершеннолетних. Еще один пункт правил запрещает перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Загрузка...