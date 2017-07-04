Правительство разрешило детям с 7 до 11 лет ездить без автокресел

Опубликована: Сегодня 09:16



фото: Aleksandrov.city фото: Aleksandrov.city

Так, дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно могут ездить на заднем сиденье автомобиля без автокресел, но должны быть обязательно пристегнуты стандартными ремнями безопасности. На переднем же сиденье при перевозке детей в возрасте до 11 лет использовать кресло необходимо в любом случае.Новая редакция ПДД также запрещает водителям во время стоянки оставлять детей одних в автомобиле. Теперь в таком случае с ребенком обязательно должен оставаться кто-то из совершеннолетних. Еще один пункт правил запрещает перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.