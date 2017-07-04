Мурчанием котика теперь можно наслаждаться, не заводя дома животное

Опубликована: Сегодня 10:56

фото: Kotello.ru
Сайт purrli.com — настоящая находка для тех, кто любит мурлыканье кошек, пишет Medialeaks. Его особенность заключается в том, что вы можете сами создавать мурлыканье, используя несложные инструменты. Например, есть выбор между сонным урчащим котиком и котиком поживее, а также счастливым, бодрым, расслабленным, мяучащим или мурлычащим котом. Можно также регулировать громкость, тембр и частоту.



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