В Ижевске автобус сбил выбежавшую на дорогу девушку

Опубликована: Сегодня 12:36

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Жительницу Ижевска сбил маршрутный автобус. Инцидент произошел накануне, 3 июля, в 22.42 напротив дома №55 «а» по улице Тверская.

«Водитель автобуса «МАЗ» – мужчина 1965 года рождения, совершил наезд на пешехода – девушку 1994 года рождения, выбежавшую на проезжую часть дороги из-за стоящего автобуса, водитель которого остановился для высадки пассажиров», - говорится в сообщении 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии. В результате ДТП девушку с различными травмами госпитализирована.
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