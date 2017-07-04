В Ижевске автобус сбил выбежавшую на дорогу девушку

Опубликована: Сегодня 12:36



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

«Водитель автобуса «МАЗ» – мужчина 1965 года рождения, совершил наезд на пешехода – девушку 1994 года рождения, выбежавшую на проезжую часть дороги из-за стоящего автобуса, водитель которого остановился для высадки пассажиров», - говорится в сообщении 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии. В результате ДТП девушку с различными травмами госпитализирована.