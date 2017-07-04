В городке Металлургов и центре Ижевска отключили горячую воду

Опубликована: Сегодня 13:22

фото:
В городке Металлургов и центре Ижевска отключили горячую воду. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, с 4 по 17 июля здесь запланированы гидравлические испытания магистральных теплосетей.

Подачу ГВС приостановят по следующим адресам:
- улица 30 лет Победы 2, 4а, 4б, 4в, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19а, 19б, 20, 20а;
- улица Кирова 40а, 46, 56, 76;
- улица Нижняя 16, 18, 20, 30, 32;
- улица Школьная 1, 7, 8, 9, 11, 13.
- улица Зенитная 1, 2а, 3, 4, 5, 7;
- улица Вадима Сивкова 194;
- улица Карла Маркса 218;
- улица Коммунаров 214а, 216а, 216б, 231, 239, 239а, 249, 281, 283, 285;
- улица Красноармейская 173, 175;
- улица Красногеройская 12, 14, 20, 21, 25, 28, 28а, 30, 32, 35, 38а, 52, 63б, 69а, 71, 77;
- улица Ленина 75; - улица Лихвинцева 46, 48, 50, 50а, 52, 62, 64, 66, 68, 68а, 70;
- улица Ломоносова 2, 4, 4б, 5, 5а, 9, 9а, 10, 20;
- улица Максима Горького 71, 73, 74а, 84, 90.
- улица Пушкинская 190, 192, 194а, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 213, 215;
- улица Советская 19, 21, 21а, 25, 31, 41, 66;
- улица Удмуртская 222, 222а, 224, 226, 230, 231, 233, 235, 237, 239;
- улица Университетская 1.



Загрузка...
Теги
депутат свадьба вода транспорт торговля полиция Воткинск ГИБДД пенсия школа дети видео Ижевск зоопарк занятость Удмуртия хоккей Сарапул правительство траур семья ветеран телевидение Ува Ижавто суд футбол строительство ДТП финансы инвалид животные Новый год/Рождество выборы творчество Владимир Путин МВД МЧС музыка Глазов убийство ИжГТУ ЖКХ СМИ Александр Волков мода банк конкурс звезда погода прокуратура преступление физкультура туризм долг ремонт Голливуд Госсовет УР природа ГЖД дороги СКП Малая Пурга образование наркотики медицина Игра Балезино штраф фестиваль алкоголь Завьялово безопасность выставка бюджет религия технологии Дмитрий Медведев здоровье лес молодежь Интернет бизнес праздник оружие пристав рейтинг пожар кино спортсмен промышленность Украина розыск Россия США армия самолет Москва Можга терроризм
Все теги
Яндекс.Погода