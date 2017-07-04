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Александр Бречалов пообещал открыть мост через Каму 25 июля
Опубликована: Сегодня 14:15 Открытие Камского моста в Удмуртии состоится 25 июля. Отрывать его приедет министр транспорта России Максим Соколов, сообщают журналисты информагентсва "Сусанин" со ссылкой на врио главы республики.
В частности Александр Бречалов сказал: «У нас предварительно приезд министра транспорта Соколова (Максим Соколов, министр транспорта России – прим.ред.) 25 июля. Мы должны увидеть (на Камском мосту – прим.ред.), как шлагбаум открывается-закрывается по ранее согласованным тарифам, которые утверждались.» При этом ранее предполагалось, что мост откроют 17 июля.
Напомним, что концессионное соглашение по строительству моста заключили 1 октября 2013 года. Стоимость проекта составила порядка 14 млрд рублей. После ареста бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева появилось даже предположение, что следствие сможет потребовать выплаты арестованным всей стоимости моста в качестве 100-кратного штрафа, который ему могут присудить т.к. следствие полагает, что взятки, полученные главой достигли почти 140 миллионов рублей.
Кроме того, завершение строительства неоднократно откладывалось. В итоге официальное открытие отодвинулось с 1 октября 2016 года сначала на весну 2017, а теперь и на лето этого года
Подтверждается и информация о том, что проезд по нему будет платным и отнюдь не дешевым. Максимальные тарифы на проезд для легковых автомобилей установила правительство Удмуртии: 326 рублей за проезд по мосту через Каму, 179 рублей - через Буй. Стоимость проезда по мосту через Каму и Буй - 489 рублей.