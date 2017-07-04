Бывший директор МФЦ Камбарского района оштрафован на 120 тыс рублей за мошенничество

Опубликована: Сегодня 15:08

фото: Kamrayon.ru
Бывший директор многофункционального центра Камбарского района признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

В 2015 году мужчина установил к своей зарплате доплату, которая ему незаконно перечислялась в период с октября 2015 года по апрель 2016 года.

Приговором суда бывшему директору МФЦ назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс рублей.


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