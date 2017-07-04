Бывший директор МФЦ Камбарского района оштрафован на 120 тыс рублей за мошенничество

Опубликована: Сегодня 15:08



фото: Kamrayon.ru фото: Kamrayon.ru

В 2015 году мужчина установил к своей зарплате доплату, которая ему незаконно перечислялась в период с октября 2015 года по апрель 2016 года.Приговором суда бывшему директору МФЦ назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс рублей.